Ladrões tentam roubo contra loja de frios, mas desistem e na fuga roubam veículo

Neste domingo, 11 de abril, uma equipe da Guarda Municipal foi chamada para atender uma situação de roubo a uma loja de frios que fica às margens da Rodovia do Xisto (476), no bairro Vila Nova. No local, o proprietário informou que dois indivíduos, um deles armado de pistola, deram voz de assalto, mas em seguida desistiram e saíram do estabelecimento sem levar nada. A GM, de posse das características dos homens, passou a patrulhar a região e foi abordada por um senhor que relatou ter sofrido um roubo por dois elementos, um deles armado, quando tentava acessar a rodovia. A dupla levou seu veículo VW Gol de cor branca.

A equipe saiu a procura dos ladrões e acabou encontrando o veículo Gol já abandonado nas proximidades. O carro foi devolvido ao proprietário no local, já que não houve tempo de realizar o boletim e nem o alerta via 190 da Polícia Militar. A vítima foi orientada a confeccionar o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, pois os ladrões levaram sua carteira com todos