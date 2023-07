Lambari conquista ouro na 5ª etapa da corrida Trail In Motion

O atleta José Roberto Lambari conquistou mais um troféu/medalha de ouro, dessa vez na 5ª etapa da corrida Trail In Motion, que aconteceu no domingo (02/07), em Bocaiúva do Sul. Com trilhas desafiadoras, uma característica desse circuito, a prova exigiu bastante dos competidores. “O trajeto tinha muitas subidas, trilhas estreitas, um pouco de lama. Participei no percurso dos 10 kms, conclui com um ótimo tempo e fiquei em primeiro lugar na categoria 60 anos ou mais”, disse Lambari.

Além dele, o atleta Rubens ficou em 2º lugar na faixa etária 50/54 anos e a Mariana ficou em 5° na categoria 50/54 anos. A próxima etapa vai acontecer no dia 3 de setembro, no Recanto das Pedras, na Lapa. “Quem não puder correr está convidado a acompanhar a prova e prestigiar os corredores, que com certeza darão o seu melhor”, convida o atleta.

Edição n. 1370