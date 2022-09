Lambari fatura o bronze na Corrida da Inclusão Quatro Barras

O atleta José Roberto Lambari já perdeu a conta de quantas medalhas conquistou desde que começou a correr, em 2013. Arriscando uma contagem, ele acredita que já são mais de 500. No domingo (04/09) ele ganhou mais uma pra coleção, foi o bronze na Corrida da Inclusão Quatro Barras.

“Peguei pódio de 3° lugar na faixa etária dos velhinhos (60 a 64 anos). A prova era beneficente e apesar de corrermos só no asfalto, o frio de lascar tornou tudo bem mais difícil. As distâncias eram de 5 e 10 km, eu corri no percurso maior. Foi gratificante ter participado desta Corrida da Inclusão, muito bem organizada”, disse Lambari, adiantando que esse mês ele ainda terá mais provas pela frente.

A Corrida da Inclusão é um evento esportivo promovido pela Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro (CTPS) em parceria com a entidade Coletivo Inclusão, duas Organizações da Sociedade Civil, respectivamente de Quatro Barras e de Fazenda Rio Grande, que atuam na causa da dependência química e inclusão social de pessoas com deficiência. O principal objetivo é promover a saúde por meio da prática esportiva e também proporcionar um momento de união e confraternização e a união entre diferentes tipos de pessoas.