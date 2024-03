Lambari se garantiu no pódio da Discover Trailde Witmarsum

O atleta José Roberto Lambari faturou mais um troféu para a sua numerosa coleção.

No domingo, 25 de fevereiro, ele participou da primeira etapa da corrida Discover Trail 2024, realizada em Witmarsum (Palmeiras), e ficou em 1º lugar na categoria 60 anos ou mais. Lambari correu no percurso de 8km, enfrentando muitos obstáculos, como lama, rios e galhos de árvores. “Foram quilômetros de muito sofrimento, tive até que pular galhos de árvores, o que me rendeu um tornozelo inchado. Mas foi legal, os adversários velhinhos deixaram e fui para o pódio”, comentou.

Além de Lambari, a equipe Amigos do Parque contou com outros três participantes na corrida: Alberto Almeida de Jesus foi o 3º na categoria 60 anos ou mais e o Rubens e a Mariana, que apesar de terem se saído muito bem e concluírem a prova, não conquistaram pódios. “Parabéns a todos, foi um evento bem organizado, que contou com quase mil participantes”, afirmou Lambari.

Sobre a Discover

A corrida em trilhas Discover Trail 2024 está na sua 9ª edição e será realizada em quatro etapas individuais: a primeira, que aconteceu no domingo (25), e as próximas em 26 de maio, 04 de agosto e 20 de outubro. As provas vão acontecer na região da Grande Curitiba nas distâncias médias de 6km (Iniciante), 12km (Intermediário) e 21km (Avançado).

