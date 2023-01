LC Soldas assume posição de liderança no mercado e expansão é prioridade dos gestores

Fundada em 2008, a LC Soldas é considerada atualmente umas das maiores empresas em soluções para solda e corte do Sul do Brasil. Localizada em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, a empresa está sob o comando dos empresários Luís Carlos Leal da Rocha e José Bonifácio da Rocha (Boni), dois visionários com clara intenção de expandir ainda mais os negócios. “Apresentamos um crescimento médio de 20% ao ano e o próximo passo será abrir filiais da LC Soldas em outros estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde temos grande atuação” afirmam.







Embora a primeira sede da empresa tenha sido fundada em Curitiba e lá permaneceu até 2019, os empresários asseguram que sempre tiveram uma ligação muito forte com a cidade de Araucária, inclusive grande parte dos funcionários e fornecedores de serviços sempre foram do Município. “A ideia de vir para cá em 2019 foi para trazer mais comodidade para todos, além disso temos muitos clientes na região e a localização é de fácil acesso para qualquer cidade da região metropolitana e para outros estados”, explanam. Especializada em soluções para solda e corte, a LC Soldas trabalha com toda a linha de equipamentos, consumíveis e acessórios de marcas líderes de mercado. O diferencial da empresa está em oferecer consultoria aos clientes para otimizar seus processos, gerando mais rentabilidade e aproveitando melhor os recursos que seus equipamentos oferecem. “Desde o início de nossas atividades sempre apostamos em inovação e sempre buscamos trabalhar com produtos que agregam valor ao negócio dos nossos clientes. Nossa ideia é sempre oferecer o melhor custo benefício. Lembrando que tudo vem sendo planejado e executado com muita cautela, ainda mais nesse momento de transição de governo, em que estamos apreensivos com o mercado financeiro. Sabemos que é um momento delicado em que devemos aguardar”, defendem.

Foto de: Marco Charneski. Empresa é destaque no País em soluções para solda e corte.

Líder nacional

Em um mercado competitivo, a LC Soldas sempre teve que driblar as dificuldades, apostando no crescimento, entre elas a concorrência, inadimplência e também o receio dos clientes em aceitar novas ideias para executar suas atividades com mais qualidade e eficiência. “O fato de trabalharmos com inovação e tecnologia, faz com que tenhamos que lidar o tempo todo com questões culturais e geralmente precisamos comprovar que precisa mudar o jeito de fazer as coisas para conseguir um melhor resultado”, pontuam Luís Carlos e Boni.

No entanto, eles fazem questão de relembrar as conquistas que a empresa acumulou ao longo dos anos. “O reconhecimento por parte do mercado de que a LC Soldas oferece soluções e não somente produtos e também o fato de estarmos em uma posição de liderança em nível nacional precisam ser sempre enaltecidos na nossa história”, comemoram.

A LC atende empresas do Brasil inteiro, porém 70% do seu faturamento provém do estado do Paraná, principalmente na região metropolitana de Curitiba.

Serviço

A LC Soldas fica na Rua Alfredo Mattioli, 100 – bairro Estação. O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 13h às 18h. O fone/whatsapp de contato é o (41) 3347-0030.