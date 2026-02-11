A LED Ambiental atua nos segmentos de consultoria e assessoria em licenciamento e projetos ambientais, além da implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. A empresa também trabalha com o beneficiamento e a destinação final de resíduos da construção civil, operando na transformação desses materiais em novos insumos para utilização em obras.

A partir do processamento de resíduos oriundos de obras civis, demolições, reformas e serviços de pavimentação, a empresa produz e comercializa agregados reciclados como rachão, pedrisco e areia.

[Esses materiais são obtidos por meio do beneficiamento dos resíduos da construção civil e retornam à cadeia produtiva como alternativa para diferentes etapas de obras.

De acordo com as informações técnicas, os agregados reciclados podem ser empregados em diversos tipos de construções, públicas e privadas, de pequeno, médio e grande porte. A utilização ocorre, sobretudo, em aplicações consideradas menos nobres do ponto de vista estrutural, uma vez que esses materiais não substituem integralmente os agregados naturais. Entre os usos indicados estão berço e envelopamento de tubulações de drenagem, água e esgoto, assentamentos de encanamentos em geral, além de sub-base e base de pisos e pavimentos e assentamento de pavers.

Em relação às propriedades técnicas, os agregados reciclados apresentam diferenças físicas e mecânicas quando comparados aos materiais convencionais, como brita e areia natural. A presença de argamassa aderida aos grãos tende a tornar o material mais poroso, o que influencia sua resistência. Por esse motivo, a aplicação é direcionada a finalidades compatíveis com essas características.

Segundo a LED, um dos principais efeitos do uso desses agregados está relacionado à redução da necessidade de extração de recursos naturais, o que contribui para a preservação de áreas ambientais. A empresa também informa que o custo dos materiais reciclados pode ser, em média, cerca de 50% inferior ao dos materiais tradicionais, a depender da aplicação.

“O manual de aplicação dos resíduos da construção civil adotado pela empresa reúne aproximadamente mil possibilidades de uso. Entre elas estão pavimentação de acessos a obras, ciclovias, forramento de caminhos para pedestres, nivelamento topográfico, execução de contrapiso, assentamento de pavers, acostamentos, passeios públicos e estacionamentos”, explica a empresa.

SERVIÇO

A LED Ambiental fica na Avenida Pedro Eusebio Lemos, s/n, primeira travessa à esquerda. Você pode entrar em contato através dos telefones (41) 99669 1217 ou (41) 99517 0557. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 08:00 às 17:00.

Edição n.º 1501. Maria Antônia.