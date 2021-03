Lei Maria da Penha leva mais dois agressores para a Delegacia

Compartilhe esta notícia:

Na quarta-feira, 17 de março, dois homens foram detidos pela Guarda Municipal, com base na Lei Maria da Penha. A primeira ocorrência aconteceu às 11h, na rua Janaína Assef, no bairro Cachoeira, onde a vizinha da vítima fez contato com a GMA, dizendo que havia uma briga entre marido e mulher. A equipe chegou no endereço e conversou com o casal, que relatou ter havido somente uma discussão acalorada entre eles, porém a equipe notou uma marca no olho direito da mulher. Questionada sobre o ferimento, ela não quis responder, e diante da insistência dos guardas, começou a chorar e correu para dentro da residência e se trancou no banheiro.

A equipe entrou na casa e, como a situação estava estranha, achou por bem encaminhar as partes à Delegacia de Polícia para que os fatos fossem esclarecidos.

A outra ocorrência aconteceu às 22h40 na rua Adão Antônio Gondek, no Costeira. A vítima relatou que estava na casa de sua avó, seu ex-companheiro chegou na residência e eles começaram a discutir. O homem teria a agredido com um tapa no rosto, além de a ameaçar de morte. Diante do relato, o casal foi levado para a DP para as providências necessárias.