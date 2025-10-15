A doação de leite materno é um gesto de solidariedade que pode beneficiar milhares de recém-nascidos. Toda mulher saudável, que não está tomando medicamentos incompatíveis com a amamentação, pode ser uma doadora. O leite materno pode ser compartilhado por meio dos bancos de leite humano, ajudando especialmente os prematuros e aqueles que não podem ser amamentados pela própria mãe.

Em Araucária, uma ação do Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas (HC), vinculado à Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, recolhe doações de leite materno. Atualmente são três doadoras locais cadastradas nesta ação, uma do Jardim Israelense (Capela Velha), uma no Campina da Barra e outra no Costeira.

Segundo o Banco de Leite Humano do HC, a coleta do frasco com a doação das araucarienses ocorre nas terças-feiras, pela manhã, quando a equipe do HC vai até a casa das doadoras habilitadas. Um pote de leite humano de 200ml é suficiente para alimentar até 10 recém-nascidos internados por dia.
Quanto aos bebês prematuros nascidos em Araucária, eles recebem o leite materno que a própria mãe retira. A oferta do leite é feita por meio de sonda, copinho ou colher, conforme a idade e a necessidade do bebê. Caso seja necessário, é complementada a alimentação com fórmula.

COMO DOAR?

Para as mulheres que têm interesse em doar leite materno, o primeiro passo é entrar em contato pelo telefone (41) 3360-1867. A equipe do Banco de Leite faz o pré-cadastro e orienta sobre os procedimentos necessários para cadastro, coleta e doação. A localização da doadora também é levada em conta no processo de avaliação da viabilidade da rota para retirar a doação.

Não podem ser doadoras as mulheres que fumam ou fazem uso de medicação controlada ou drogas, e que sejam portadoras de doenças como sífilis, HIV e hepatite.

Se a doação for aprovada, o HC disponibiliza os recipientes adequados para o leite. A equipe também orienta quanto aos cuidados durante a retirada do leite materno (que será congelado) e sobre o correto armazenamento até a coleta.

Importante ressaltar que os membros da equipe que recolhe a doação nas casas se apresentam devidamente identificados como servidores do Hospital das Clínicas e não há necessidade de eles entrarem na residência.

ALIMENTO COMPLETO

Segundo o Ministério da Saúde (MS), o leite humano é uma alimentação completa que ajuda a prevenir doenças e contribui para o desenvolvimento da criança, além de ser considerada uma medida efetiva contra a mortalidade infantil. No Brasil, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria adotam a recomendação da Organização Mundial da Saúde/Unicef de aleitamento materno exclusivo por seis meses, acompanhado de outros alimentos até os dois anos ou mais.

O aleitamento materno previne doenças infecciosas comuns na infância e ajuda a reduzir a obesidade infantil. Existem estudos que indicam que a amamentação diminui a chance de infecção urinária e de câncer de mama, de ovários e de colo de útero, na mãe. Para o bebê, diminui o risco de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, entre outros.

