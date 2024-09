Lula faz apelo para que quem votou nele em 2022 vote em Samuca

O presidente Lula (PT) decidiu entrar de vez na campanha a prefeito em cidades que ele considera estratégicas para o projeto eleitoral do partido e uma delas é Araucária.

Lula já teria entrado em contato com os caciques do PT no Paraná e determinado que todos abracem a campanha do candidato do partido em Araucária, Samuel de Almeida (PT). Isto porque, no entendimento do presidente, a cidade é sede da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), que vai receber investimentos da ordem de R$ 3,2 bilhões ao longo dos próximos meses.

O presidente também teria dito que Araucária tende a ser um cartão postal de ações de seu governo, como a retomada da FAFEN e da abertura de um campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR). “Precisamos eleger o Samuca em Araucária”, pediu o presidente a personalidades do panteão petista no Paraná, como a presidente nacional da legenda e deputada federal Gleisi Hoffmann, o presidente do PT no Paraná e deputado estadual Arilson Chiorato e outras lideranças como Zeca Dirceu, Maria Julia e Tadeu Veneri. “Nós vamos governar para Araucária inteira, mas para eleger o Samuca só precisamos dos votos de quem votou em mim para presidente em 2022. É este eleitor que temos que focar”, disse Lula em conversa recente que teve com Samuel.

Lula, inclusive, gravou de apoio a Samuca. Veja abaixo: