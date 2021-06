Lutador de MMA Wendel Chicano faz rifa para pagar custos com competições

Wendel se prepara para novos confrontos e precisa de patrocínio. Foto: divulgação

O lutador Wendel Henrique França de Oliveira, mais conhecido no MMA como Wendel Chicano, está treinando firme para encarar algumas lutas muito em breve. As competições estão previstas para os meses de julho e agosto e uma delas é a Money Belt Pro. Mas para garantir um treinamento de qualidade, Wendel precisa de verbas para custear todas as despesas com sua preparação, entre dietas especiais e transporte, já que ele mora em Araucária, mas treina em uma academia de Curitiba.

Com o apoio dos seus patrocinadores, que forneceram os prêmios, ele está fazendo uma rifa, no valor de R$ 10,00 cada número. São oito prêmios: 40 reais em esfihas; um kit de limpeza pessoal; uma camisa; um corte de cabelo; um mês grátis de musculação; kit com chaveiro, carteira, boné e mouse; massagem completa e 40 reais em esfihas. “O sorteio está previsto para o dia 30 de junho. E em breve teremos a confirmação oficial das datas das competições, os organizadores ainda fazem ajustes, por conta da pandemia”, comentou Wendel.

Para adquirir a rifa, entre em contato com o lutador Wendel pelo fone (41) 98423-6182.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021