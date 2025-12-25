Araucária perdeu nesta quarta-feira, 24 de dezembro, uma de suas atletas mais conhecidas. A ginasta Isabelle Marciniak morreu aos 18 anos. Ela tratava um linfoma de Hodgkin e seu falecimento foi confirmado pela Federação Paranaense de Ginástica.

Em suas redes sociais, a Federação lamentou a morte da atleta. “Com muito pesar, a Federação Paranaense de Ginástica recebe a notícia do falecimento da ex-ginasta Isabelle Marciniak.

Isabelle fez parte da história do Clube Agir, onde construiu conquistas importantes e brilhou em Campeonatos Paranaenses e Brasileiros”, diz a nota.

Isabelle estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. Nos últimos anos de sua carreira, a jovem araucariense competia pela equipe Agir. Pelo clube ganhou diversos títulos estaduais e nacionais.

Entre as grandes conquistas da atleta esteve o ouro no individual geral do Brasileiro de Ginástica Rítmica. Neste torneio ela também foi campeã no aparelho bola e prata na fita. Em 2023, ela foi campeã no trio adulto do Paranaense de conjuntos.

Posteriormente, ela acabou se afastando das competições para tratar o câncer. O velório da jovem acontece no Cemitério Jardim Independência ao longo desta quinta-feira, 25 de dezembro. À tarde, também no mesmo local, acontecerá o sepultamento.