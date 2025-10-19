Qualquer reforma que você decida fazer no seu imóvel demanda custos, e estes nem sempre são acessíveis para todas as pessoas. A Eliane Fattore conhece muito bem essa dificuldade, ela precisa tornar sua casa acessível, adaptar ambientes e garantir a circulação livre de obstáculos para o filho Leonardo, que tem neurofibromatose, uma doença rara que afeta a pele e o sistema neurológico. A condição se origina de mutações genéticas que resultam em sintomas imprevisíveis. No caso de Leonardo, uma das sequelas da doença foi a tetraplegia.

A necessidade é urgente e para poder realizar a obra, Eliane e o filho criaram uma campanha solidária, onde as pessoas poderão contribuir fazendo um PIX de qualquer valor na chave eliane_fattore@yahoo.com.

“Não tenho condições de arcar com os custos de uma reforma e por isso decidi pedir ajuda das pessoas. O Leonardo precisa de uma casa com acessibilidade para que ele possa melhorar sua qualidade de vida”, afirma Eliane, que trabalha em um supermercado em Araucária.
Além do filho, Eliane também está em tratamento de saúde. Ela é paciente oncológica e deverá iniciar as sessões de quimioterapia ainda esta semana.

Edição n.º 1487.