Mãe cria vakinha virtual para arrecadar fundos para cirurgia do filho de 15 anos

A mãe de Maher trava uma luta contra o tempo para conseguir realizar a cirurgia que o filho precisa. Foto: divulgação

Diagnosticado com uma infecção generalizada no ouvido direito, Maher Eduardo Fleitas, de 15 anos, precisa realizar um procedimento cirúrgico para conter a inflamação com urgência. A condição já comprometeu 100% do canal auditivo e passou a afetar o ouvido esquerdo, causando fortes dores na cabeça e nos olhos do jovem, o impedindo muitas vezes até mesmo de se alimentar. Ele vive à base de medicações paliativas, e precisa da cirurgia, cujo valor é estimado em R$35 mil. A família não tem como arcar com a despesa.

Segundo a família de Maher, que veio da Venezuela para morar em Araucária, os procedimentos se chamam mastoidectomia e canaloplastia, e já foi marcado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para o segundo semestre de 2022, entretanto, o quadro do estudante é grave, e a mãe teme que o filho perca totalmente a audição se esperar mais um ano. “Não podemos esperar todo esse tempo, pois esta enfermidade vem ocasionando muito sofrimento. A secreção purulenta que sai do ouvido dele já comeu parte do canal auditivo”, explica a mãe.

Para arrecadar os fundos necessários para o procedimento, a família decidiu recorrer a uma vakinha online. A meta é conseguir R$35 mil, porém até agora apenas R$200 foram doados para a causa. “Ele precisa com urgência dessa cirurgia no ouvido, que já tem uma infeção generalizada. As dores são tão intensas que meu filho fica sem se alimentar. Na maioria das vezes é preciso ir para o UPA para fazer medicações paliativas, pois nada pode ser feito, o recurso é a cirurgia”, diz a mãe do menino.

Para ajudar o Maher, basta acessar a vakinha (https://ajudae.me/100560?fbclid=IwAR0Mp9oJXo7ZAGJUvJXlsRMdbuIgx5iAlBo65fBH2y4mG64hxWxHb5NlyPk) e doar qualquer valor.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021