Mãe pede ajuda para encontrar filha desaparecida

Foto: divulgação

Any Luize Taques, de 13 anos, moradora do Jardim Itaipu, bairro Capela Velha, está desaparecida desde a tarde da última segunda-feira, 21 de junho. A jovem saiu da residência onde mora com a mãe no início da tarde e, até o momento, não retornou ou deu notícias sobre sua localização aos familiares.

Segundo Patrícia Maia da Silva, mãe de Any, a filha é uma menina quieta, não possui amigos ou qualquer envolvimento amoroso na região. “Fomos almoçar na minha mãe e ela decidiu ir para casa antes de mim. Quando cheguei, pouco tempo depois, encontrei o portão encostado, a porta aberta e as roupas dela reviradas”, explica.

Any deixou sua casa usando tênis preto, uma boina, que pertencia ao pai, e uma mochila com algumas peças de roupas. “Desde que o pai dela faleceu, ela ficou um pouco depressiva. Minha filha não é de sair, gosta de ouvir música, assistir TV e não usa muito as redes sociais, apenas o Facebook”, conta Patrícia.

A família já procurou a estudante em todos os lugares onde ela costumava frequentar, mas não conseguiu nenhuma pista sobre sua localização. Segundo a mãe de Any, a única amizade da jovem é à distância. Ela e a suposta amiga conversavam há alguns meses por chamadas de vídeo, e de acordo com o perfil no Facebook, a garota é de São Paulo.

Quem tiver informações sobre a localização da jovem pode entrar em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Araucária pelo telefone (41) 3641-6000.