A comunidade araucariense perdeu nesta terça-feira (30), a professora Jane Lucia dos Santos. Ela atuou por mais de 30 anos como funcionária pública da Prefeitura de Araucária, com trabalho voltado à educação especial. Ao longo da carreira, exerceu suas funções na então Escola Especial Padre José Anucz e, nos últimos anos, no Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE) Joelma. Jane se aposentou há cerca de três meses.

Há 11 meses, foi diagnosticada com câncer de mama e iniciou tratamento com quimioterapia no dia 30 de maio, realizando sessões mensais com duração aproximada de seis horas. Após três meses de tratamento, passou por cirurgia para retirada da mama no dia 17 de setembro. No dia 10 de outubro, apresentou um mal-estar e foi levada ao hospital pelos filhos, onde sofreu uma convulsão, sendo entubada e sedada. Ela foi encaminhada ao Hospital do Rocio, onde já realizava acompanhamento médico.

No hospital, exames de sangue e uma tomografia de crânio identificaram um acidente vascular cerebral de tronco encefálico e metástases em outras partes do corpo. Diante do quadro clínico, a equipe médica indicou cuidados paliativos. Cerca de uma semana após o diagnóstico, Jane apresentou melhora, acordou e recebeu alta hospitalar para continuar o tratamento em casa, onde permaneceu até o falecimento.

O velório ocorre nesta terça-feira (30), até às 16h30, no Cemitério Municipal Jardim Independência. Seu corpo será sepultado logo em seguida no mesmo local. Familiares e amigos prestam homenagens a Jane, que dedicou sua vida a carreira na educação e passou os últimos meses lutando bravamente por sua vida.