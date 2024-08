Maioria do eleitorado local é mulher, tem o ensino médio completo e é solteiro

A partir desta sexta-feira, 16 de agosto, os quase 250 candidatos a prefeito, vice e vereador que disputarão as eleições municipais em Araucária vão à caça de 110.243 eleitores.

A tarefa, como se sabe, não é das mais fáceis. Até porque – de uma maneira geral – a população não parece muito animada para conhecer os candidatos e ouvir suas propostas.

E nessa luta do candidato para mostrar que é diferente do concorrente, será muito importante entender o perfil do eleitor araucariense.

A boa notícia para quem quer fazer a lição de casa é que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza uma série de dados estatísticos sobre o eleitorado de todas as cidades brasileiras e, por consequência, Araucária.

A análise dos dados, por exemplo, mostra que a maioria dos eleitores locais é formado por mulheres. Elas são 56.797 (51,52%) e eles 53.446 (48,48%). A diferença exata entre o gênero feminino e masculino neste pleito é de 3.351 pessoas. Pode parecer pouco, mas numa eleição com tantas chapas majoritárias não seria absurdo dizer que elas podem sim decidir a eleição.

Acima o gráfico com o perfil etário do eleitorado araucariense.

Outro dado interessante é com relação a escolaridade do eleitorado araucariense. São 40.348 pessoas apenas com o Ensino Médio completo. Já os que tem apenas o Ensino Fundamental incompleto são 24.257 eleitores. Os que iniciaram o Ensino Médio, mas não o concluíram, somam 16.760. Já aqueles que têm o Ensino Superior completo somam 9.820. Os com o Ensino Fundamental completo alcançam 9.039 e os que iniciaram a graduação, mas não a terminaram são 6.751. Temos ainda 2.472 eleitores que nunca frequentaram a escola e apenas sabem ler e escrever e outros 796 araucarienses que sequer isso tiveram a oportunidade de aprender.

Outra informação acerca do perfil do eleitorado disponível no site do TSE é com relação ao estado civil. Dos mais de 110 mil eleitores locais, mais da metade é solteiro: são 58.211 pessoas. Já os casados somam 42.863. Os separados ou divorciados somam 6.445 e os viúvos 2.724.

Faixa etária dos eleitores de Araucária em 2024.

