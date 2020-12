Mais um caso de Maria da Penha acaba na delegacia

Compartilhe esta notícia

A proprietária de uma casa localizada na rua Francisco Knopik, no bairro Thomaz Coelho, acionou a Polícia Militar por volta das 4 horas da madrugada de domingo, 29 de novembro, pedindo socorro, pois sua inquilina estava sendo agredida pelo companheiro. O casal estaria brigando na casa, e ela teria percebido que a mulher precisava de ajuda.

No local a equipe conversou com a vítima e esta contou que o companheiro a tinha machucado no braço durante a briga. No entanto, segundo o registro da ocorrência, ela não apresentava lesões aparentes. Diante dos relatos e da vontade da vítima em apresentar queixa, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Araucária para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1241 – 03/12/2020