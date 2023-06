Mais um homicídio é registrado em Araucária

A noite de sexta-feira (23/06) terminou de forma violenta em Araucária. Soleni Zital da Silva, 36 anos, foi assassinada por volta das 21h, na rua Capivari, no bairro Iguaçu, próximo ao supermercado Condor.

Segundo a polícia, testemunhas relataram que Soleni estaria dentro do bar quando uma moto preta com dois indivíduos chegou no local, eles dispararam contra ela acertando dois tiros em seu rosto, e fugiram em seguida.

O Siate foi acionado para atender a vítima, mas ao chegar no local, apenas confirmou o óbito. O corpo de Soleni foi recolhido pelo Instituto Médico Legal e a Delegacia de Araucária passa a investigar mais este crime de homicídio.