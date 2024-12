Marista Lab: 8 brincadeiras e atividades off-line para entreter as crianças nas férias

Período pode ser aproveitado com mais criatividade, reduzindo o uso de dispositivos eletrônicos.

Com as férias e mais tempo livre, as crianças podem recorrer com mais frequência às telas. No entanto, é possível aproveitar esse período com mais criatividade, reduzindo o uso de dispositivos eletrônicos para dar lugar a brincadeiras e atividades off-line, que promovem diversos benefícios para o desenvolvimento integral, estimulando habilidades importantes.

Um estudo realizado pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, mostrou que a brincadeira é capaz de proteger a saúde mental à medida que as crianças crescem. Segundo os pesquisadores, as crianças com maiores oportunidades de brincar apresentam menos problemas como hiperatividade e melhor capacidade de interação social.

Portanto, estimular o brincar é essencial para o desenvolvimento infantil como um todo, pois promove avanços em diversas áreas, como a cognição, a habilidade social e emocional, e até mesmo a aprendizagem.

Para evitar o uso excessivo das telas nas férias, algumas sugestões são investir em atividades ao ar livre, como fazer uma mini-horta e passeios na natureza, ou brincadeiras dentro de casa, como construir brinquedos lúdicos com materiais recicláveis e aproveitar jogos de tabuleiro para brincar em família.

“Aproveitar esse período para passar tempo de qualidade em família é essencial para criar memórias duradouras. Por isso, é essencial que os pais dediquem um pouco do seu tempo para brincar junto”, orienta a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Estimular o ato de brincar favorece conexões mais significativas e experiências enriquecedoras para as crianças. Confira oito sugestões de atividades e brincadeiras off-line para aproveitar as férias de verão:

Atividades em casa

Mesmo dentro de casa, é possível criar brincadeiras por meio da imaginação, como contar histórias, montar cabanas e criar peças de teatro. Mímicas e imitações também rendem bons momentos de diversão em família.

Brinquedos criativos

Muitas das brincadeiras favoritas das crianças envolvem o processo de criação e nessa hora vale utilizar diversos itens, como copos de plástico que podem virar um telefone sem fio ou caixas de papelão que facilmente são transformadas em um carro. Os brinquedos construídos com as próprias mãos são uma ótima maneira de exercitar a criatividade.

Horta caseira

Plantar alguns temperos em vasinhos no apartamento ou fazer uma pequena horta no quintal podem ser bons passatempos e ainda trazem o aprendizado sobre o crescimento das plantas, desde a germinação até o momento de colher e ir para a mesa.

Caça ao tesouro

As crianças adoram atividades de mistério e aventura. Para montar a caça ao tesouro, espalhe as pistas, que podem conter rimas, por exemplo, pela casa ou quintal que precisam ser solucionadas para chegar ao tesouro.

Atividades de arte

Criar obras de arte com tintas, pincéis, papel e itens recicláveis é uma ótima forma de exercitar a criatividade nas férias. Além da diversão, essa atividade ainda é capaz de estimular a coordenação motora e a concentração das crianças.

Leia histórias

Manter a rotina de leitura nas férias é importante, portanto, selecione livros de acordo com a faixa etária e crie momentos de leitura com as crianças. Esse hábito ajuda no desenvolvimento da linguagem e vocabulário.

Estimule atividades físicas

Jogar vôlei, futebol ou qualquer outra atividade física é fundamental também no período de férias. Criar um circuito de brincadeiras que inclua pular corda, arremesso de peso e salto também é uma forma criativa de exercitar o corpo.

Passeios ao ar livre

Seja em parques naturais ou mesmo no bairro, passear ao ar livre é uma ótima maneira de aproveitar os dias de verão. Interagir com elementos naturais, como árvores, água e animais, estimula o aprendizado, a curiosidade e incentiva a criatividade.

Edição n.º 1444.