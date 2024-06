Marista Lab: Como orientar as crianças sobre uso seguro das mídias sociais

O Dia Mundial da Mídia Social, comemorado no dia 30 de junho, ressalta a importância de orientar as crianças e adolescentes sobre o uso responsável e seguro do mundo digital. Guiar os filhos sobre o melhor uso desses canais de comunicação é essencial para garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável.

Orientar as crianças e adolescentes sobre o uso das mídias sociais requer uma abordagem equilibrada que combina educação, diálogo e supervisão. “É preciso que os pais estejam atentos e criem um espaço de confiança para conversar sobre qualquer assunto, inclusive para esclarecer quais os perigos que podem estar na internet”, orienta a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil, 95% da população de 9 a 17 anos do país usa internet. O levantamento aponta, ainda, que 88% das crianças e adolescentes nessa faixa etária possuem perfil nas redes sociais – entre 15 e 17 anos, a proporção é de 99%. As mais usadas são Instagram, YouTube e TikTok.

Aqui estão algumas dicas e práticas se segurança para guiar as crianças no mundo digital:

Converse sobre as mídias sociais: Explique o que são as mídias sociais e como elas funcionam. Utilize uma linguagem apropriada para a idade da criança.

Discuta os riscos e benefícios: Fale sobre os aspectos positivos das mídias sociais, como a possibilidade de se conectar com amigos e aprender novas coisas, mas também discuta os riscos, como cyberbullying, exposição a conteúdos inadequados e questões de privacidade.

Idade apropriada: Respeite as idades mínimas recomendadas para cada plataforma (geralmente 13 anos) e explique por que essas restrições existem.

Tempo de tela: Defina limites diários de tempo de uso para evitar o excesso de exposição e incentivar outras atividades, como leitura, jogos ao ar livre e interações familiares.

Conteúdo apropriado: Estabeleça regras claras sobre o tipo de conteúdo que podem postar e visualizar. Explique a importância de não compartilhar informações pessoais, como endereço, escola, ou número de telefone.

