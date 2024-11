Marista Lab: Final do ano — como ajudar o seu filho a vencer o cansaço

É comum que crianças e adolescentes já apresentem sinais de cansaço com a chegada do final do ano letivo. Por um lado, as férias estão mais perto, mas por outro ainda é preciso encarar uma etapa de aulas e provas finais, o que exige manter o ritmo de estudos para tirar boas notas.

Para ter disposição e manter a concentração nessa época, o apoio da família é essencial. “Nesse período é normal que os estudantes se sintam cansados, o que pode afetar o rendimento escolar. Os pais podem ajudar os filhos a terem perseverança para conseguir os seus objetivos”, orienta a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Entretanto, o encorajamento deve ser sempre positivo e não uma cobrança exagerada, que pode agravar o quadro de cansaço e até mesmo prejudicar o estudante, lembra a coordenadora. Assim como durante todo o ano letivo, é preciso ter momentos de lazer e relaxamento, o que faz bem à mente e ao corpo.

Confira 7 dicas para manter a disposição no final do ano letivo:

Evite a sobrecarga

A reta final do ano é marcada pelas provas finais na escola, por isso reduza outras atividades que possam estar sobrecarregando o seu filho. Para manter a disposição, é melhor focar no que é mais importante no momento.

Reserve tempo para o lazer

Atividades de relaxamento e lazer são essenciais para manter a disposição e a saúde do corpo e mente em dia. Portanto, separe momentos para passear ao ar livre, se divertir com jogos em família e outras atividades que proporcionem relaxamento.

Não esqueça da alimentação

O final do ano é marcado por muitas confraternizações, o que pode desregular a alimentação. Nesta época, lembre de manter os horários das refeições e de oferecer alimentos frescos e saudáveis. Quanto mais colorido o prato, melhor.

Ajude nos estudos

Uma boa forma de incentivar os filhos é estudar junto com eles. Você pode ajudar a elaborar resumos, a resolver alguma questão que a criança está tendo dificuldade e fazer leituras em conjunto.

Tenha um sono de qualidade

Uma boa noite de sono é essencial para se manter desperto e reter os aprendizados do dia. Por isso, é importante garantir pelo menos oito horas de sono, especialmente para as crianças e adolescentes.

Ensine sobre perseverança

Aprender a ser perseverante é um aprendizado importante para crianças e adolescentes. As provas finais são uma ótima maneira de treinar essa habilidade, que pode ser importante em outros momentos da vida.

Apoie nos estudos

Caso o seu filho tenha chances de ficar de recuperação, é importante criar estratégias para ajudá-lo. Montar um cronograma de estudos e oferecer um ambiente adequado leituras e atividades escolares é essencial.

