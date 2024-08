Marista Lab: Olimpíadas — qual o legado que fica para as crianças

Jogos Olímpicos podem ser uma fonte de inspiração para estimular a prática esportiva.

Mais do que um evento de proporções globais, as Olimpíadas também são uma importante fonte de inspiração que pode estimular o interesse pela prática de algum esporte. Além de proporcionar diversão e emoção, os Jogos Olímpicos são capazes de deixar um legado importante sobre superação, determinação e respeito.

Ver atletas de diferentes países, origens e histórias de vida alcançarem o pódio alimenta sonhos e pode incentivar nas crianças a vontade de praticar algum esporte. “A prática esportiva é importante não apenas com o objetivo de competir, mas também é essencial para a manutenção da saúde, disciplina e bem-estar”, ressalta a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Valores olímpicos

As Olimpíadas também transmitem valores essenciais para a formação, como respeito, amizade e persistência. Esses valores, que devem ser ensinados desde cedo para as crianças, ganham vida por meio dos atletas que, mesmo diante de desafios, mantêm a integridade e o espírito esportivo. “Para as crianças, esses valores se tornam mais palpáveis e inspiradores quando vistos em ação”, lembra a coordenadora.

Inclusão e diversidade

Outro ensinamento importante dos jogos olímpicos é a inclusão e a diversidade. Afinal é um evento que consegue reunir atletas de quase todos os países do mundo, independentemente de raça, religião, gênero ou condição social. Para as crianças, é a possibilidade de conhecer diferentes culturas e estilos de vida.

Superação e resiliência

Os jogos também são uma aula prática de superação e resiliência. Com os atletas, que costumam enfrentar adversidades, lesões, e até mesmo derrotas, as crianças aprendem que o fracasso não é o fim, mas parte do processo de crescimento. Essa lição ensina que, mesmo com dificuldades, é possível tentar novamente.

Oportunidades de desenvolvimento

Por fim, as Olimpíadas podem ser uma oportunidade de desenvolvimento e de descobrir vocações. Isso porque, com os jogos, as crianças podem se motivar a descobrir algum esporte que gostem de praticar. Além disso, o esporte pode ensinar habilidades valiosas, como trabalho em equipe, liderança e disciplina.

Edição n.º 1428.