Marista Lab: Onda de calor – como cuidar da saúde no verão?

Com a proximidade do verão e o aumento das temperaturas, a atenção com a saúde precisa ser redobrada. Afinal, estamos perto de encarar uma onda de calor na próxima estação, causada pelo El Niño, que pode trazer sintomas como desidratação, insolação e desconfortos respiratórios.

O excesso de calor pode ocasionar diversos problemas, mas é possível evitá-los com algumas atitudes simples, como se manter hidratado, utilizar roupas leves de tecidos naturais, manter os ambientes bem ventilados e não esquecer do protetor solar.

Além disso, é preciso lembrar de evitar a exposição ao sol entre 10 e 16 horas, quando há maior incidência de raios ultravioleta. A coordenadora de Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, lembra que as altas temperaturas aumentam a transpiração, o que acarreta em perda de água e sais minerais.

“É importante lembrar que nada substitui a água. Sucos naturais de frutas e água de coco são boas opções para variar as bebidas, mas é preciso evitar sucos de caixinha e refrigerantes, que contém muito açúcar”, ressalta.

Confira 5 dicas para cuidar da saúde durante a onda de calor:

Hidratação: Certifique-se de beber bastante líquido, incluindo água, sucos naturais, água de coco e chás.

Roupas leves: Prefira roupas leves e frescas, preferencialmente feitas de tecidos naturais, como o algodão. Cores claras ajudam a refletir o calor e manter o conforto.

Proteção solar: O protetor solar é um aliado essencial. Aplique-o generosamente pelo menos 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplique a cada duas horas, ou após nadar ou suar. Isso garantirá a proteção contra os raios UV.

Evite os horários mais quentes: Evite praticar esportes e atividades ao ar livre entre as 10h e as 16h, quando o sol está mais forte.

Atenção a sinais de alerta

É sempre preciso estar atento a possíveis sintomas de desidratação ou insolação, como:

Pele seca e quente

Boca e língua secas

Falta de apetite

Cansaço excessivo

Tontura

Dor de cabeça

Confusão mental

Febre

Caso algum desses sintomas apareça, procure atendimento médico imediatamente.

Edição n.º 1389