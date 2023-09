Marista Lab: Qual a importância da alfabetização midiática?

No mundo digital de hoje, os adolescentes mergulham facilmente em websites de notícias, vídeos do YouTube e memes nas redes sociais. Porém, há uma necessidade crescente de capacitar esses jovens não apenas a consumir conteúdo online, mas também a avaliá-lo criticamente e reconhecer potenciais armadilhas da desinformação. Este é o foco da alfabetização midiática.

Afinal, no mundo atual, não é suficiente saber manusear todas as ferramentas tecnológicas, mas também desenvolver habilidades que permitam uma avaliação crítica sobre o que está sendo divulgado nas redes. Isso ajuda a se proteger contra riscos e desinformação, por exemplo.

“Assim como existem regras e leis no mundo real, o ambiente virtual também pede uma conduta responsável, ética e segura”, explica a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos.

Confira por que é importante ensinar os filhos sobre educação midiática:

Pensamento Crítico

A educação midiática desenvolve o pensamento crítico, permitindo que os adolescentes questionem, analisem e interpretem a mídia de forma objetiva, tornando-os menos suscetíveis a manipulações e discursos enganosos.

Empoderamento

Ao compreender como a mídia opera, os jovens se tornam conscientes das estratégias usadas para influenciar opiniões, dando-lhes o poder de tomar decisões informadas e resistir a pressões externas.

Participação Cívica

A mídia desempenha um papel fundamental na formação da opinião pública, e a educação midiática capacita crianças e adolescentes a participar ativamente de questões sociais e políticas, contribuindo para um debate público baseado em informações.

Prevenção contra Desinformação

A educação midiática ensina habilidades para verificar informações, identificar fontes confiáveis e discernir fatos de ficção, reduzindo a propagação de notícias falsas.

Saúde Mental

Ajuda a compreender e processar mensagens prejudiciais, como imagens corporais irreais ou conteúdo violento, de forma mais saudável.

Criatividade e Expressão

Oferece ferramentas para produzir conteúdo ético e responsável nas mídias sociais, promovendo a expressão criativa e a compreensão do impacto das próprias mensagens.

Cidadania Digital: Está ligada à cidadania digital, que engloba comportamentos online éticos, respeito à privacidade, consideração pelas outras pessoas e compreensão das consequências das ações na internet.

