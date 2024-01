Marista Lab: Trabalho voluntário – Como escolher e quais os benefícios

Voluntariado favorece a descoberta de novas habilidades e traz experiências valiosas

Se envolver em trabalhos voluntários pode trazer muitos benefícios para os jovens, essa atividade favorece o descobrimento de novos interesses e ajuda a conhecer outras pessoas e realidades. Além disso, pode até contribuir para a escolha da carreira, por exemplo.

“Ao longo da nossa jornada de vida, certamente em algum momento dela, muitos de nós já sentimos a vontade de fazer algo para transformar o mundo e a realidade de outras pessoas através do voluntariado”, ressalta a coordenadora do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Quais os benefícios do trabalho voluntário?

Não há dúvidas de que escolher um trabalho voluntário pode ser uma experiência gratificante e enriquecedora. Afinal, os jovens podem adquirir habilidades e experiências valiosas, conhecer novas pessoas e gerar um impacto positivo em sua comunidade. Além disso, atuar como voluntário frequentemente leva à satisfação pessoal e a um senso de realização.

“O voluntariado traz inúmeros benefícios, sendo eles: contribuir para um mundo melhor, mais justo, igualitário e solidário, proporcionando uma sensação de realização pessoal, a possibilidade de aprender com novas experiências e conhecer pessoas com visões diferentes, além de ampliar a perspectiva sobre questões sociais”, pontua a coordenadora.

Como escolher uma atividade de voluntariado?

Entretanto, é normal ter dúvidas na hora de decidir qual atividade de voluntariado escolher. Um ponto importante para começar um trabalho voluntário é conhecer e visitar uma instituição séria e entender as necessidades e valores da organização. Desta forma, fica mais fácil compreender de qual forma contribuir com o trabalho já realizado, identificando como as suas próprias habilidades vão ser úteis nas tarefas desta instituição.

Não sabe por onde começar? Veja 5 dicas para ajudar a escolher um trabalho voluntário:

Identifique suas habilidades

Uma dica valiosa é escolher um trabalho voluntário que tenha alguma relação com áreas que você tenha interesse. Isso pode contribuir para o seu crescimento profissional, permitindo que você aplique suas habilidades e conhecimentos em um contexto diferente do habitual.

Procure causas em que acredita

O trabalho voluntário também oferece a chance de se engajar em projetos significativos, que promovam mudanças positivas na sociedade. Isso pode ser especialmente gratificante para quem busca causas nas quais acredita e deseja contribuir para o seu avanço.

Tenha uma ideia do caminho que quer seguir

Uma forma de descobrir as suas habilidades e interesses é pensar com qual área de conhecimento você tem mais afinidade. Gosta mais de STEM, Artes ou Humanidades? Perguntas como essa podem ajudar a identificar interesses que podem ser compartilhadas com outras pessoas.

Pesquise a organização

Depois de descobrir os seus interesses, habilidades e objetivos, procure uma iniciativa com a qual tenha afinidade. A intenção é garantir que seus objetivos estejam alinhados com os valores. Você pode perguntar a amigos, familiares e comunidade sobre o trabalho desenvolvido pela instituição e marcar uma visita para conhecer mais de perto.

Tenha empatia

Ter empatia é uma das características mais importantes para um voluntário. Isso significa que é preciso ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, e não se sentir superior a ninguém.

Edição n.º 1399