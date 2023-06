Marista Sagrado realiza atividades para comemorar a Semana Champagnat

Com o propósito de homenagear São Marcelino Champagnat e viver a missão Marista na prática dos valores, a 3ª edição da Semana Champagnat no Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus foi um sucesso. O evento, de caráter esportivo, cultural, artístico e de solidariedade, acontece anualmente nas mais de 90 unidades do Marista Brasil, de norte a sul do país, e lembra o legado do fundador da rede. Este ano a celebração também marcou uma comemoração importante para a unidade local. Isso porque em junho de 2023 o Marista Sagrado completa 95 anos de atividade no município de Araucária.

A abertura aconteceu em dois momentos diferentes. Na noite de sexta-feira (2) para as famílias Maristas e estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais (6° ao 9°Ano) e Ensino Médio (1ªSérie ao Terceirão). Durante a abertura no ginásio foi realizado um amistoso de futsal entre as equipes do colégio, apresentações artísticas e a aguardada volta olímpica entre as turmas. Eles acenderam a tocha olímpica, cantaram o hino e deram início aos jogos, na presença dos pais e responsáveis.

Já as famílias e os estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1°Ano ao 5° Ano) e Educação Infantil (Infantil 1 ao Infantil 5), foram convidados a participar da cerimônia no sábado (3). A manhã foi marcada por uma apresentação artística, volta olímpica na quadra, hino e acendimento da tocha olímpica.

Parte da equipe Marista, responsável pela organização do evento.

E não parou por aí! Ao final da abertura ainda teve venda de pastéis, sucos e refrigerantes e durante a semana as equipes participaram de competições como xadrez, salto a distância, handebol, vôlei, futsal, basquete, dança, sarau de poesia e arrecadação de agasalhos.

Para Fabiane Grutzmacher de Paulo, diretora do Marista Sagrado, a Semana Champagnat é sinônimo de integração, onde os estudantes têm a oportunidade da imersão nos valores e na missão Marista. “É um momento de conexão com nossa história, onde unimos o ontem e o hoje, na construção da sociedade que queremos para o amanhã. Marcelino Champagnat nos ensina que através da educação podemos transformar a sociedade, e é na convivência e nas vivências que fazemos o exercício diário de compaixão, para nos tornamos pessoas melhores”, declara Fabiane.

Como capitã do time de vôlei do Terceirão, Giuliana Batista Lauer comparou o evento deste ano com o de 2022. Para ela, perceber que esta seria a última participação no movimento esportivo da turma os uniu ainda mais como equipe nos desafios da Semana Champagnat. “Um passo grande para ela foram todos participarem de uma modalidade, mesmo sem ter competido nela antes. Esporte não é só entrar no ginásio e ganhar, esporte é se unir com as outras pessoas e se divertir. Senti que o espírito de equipe estava mais presente e a gente pôde aproveitar muito mais”, enfatiza a coordenadora da Pastoral Juvenil Marista (PJM).

O que mais chamou atenção do estudante Gregory Czarneski Silva, do Terceirão, foi a citação a uma fala de Champagnat durante a abertura, feita pelos professores Fernando e Sabrina, dizendo que “O esporte fortifica o corpo e purifica a alma”. “Em uma semana como essa, temos a oportunidade de aliviar o estresse, de levar uma lembrança muito carinhosa daqui. Percebi que todas as turmas se dedicaram aos jogos. Aprendemos muito a respeito do espírito esportivo ao longo do ano, vibramos não só com nossos acertos, mas com os dos nossos colegas também”, diz o jovem.

Quem foi Marcelino Champagnat

Nascido em 22 de maio de 1789, na França, Marcelino Champagnat foi educado com valores como o gosto pelo trabalho, o senso de responsabilidade e a abertura às novas ideias. Há quase 200 anos, ele acreditou que era possível mudar a vida de crianças e jovens. Com o passar dos anos, se empenhou em perceber as necessidades das pessoas, ajudando comunidades por meio de uma educação evangelizadora.

São Marcelino Champagnat foi canonizado pelo Papa João Paulo II e se tornou Santo da Igreja Católica em 1999. A morte, para a Igreja, é uma passagem para a vida eterna, o simbolismo de um renascimento. Por isso, no dia 6 de junho, é celebrado o Dia de São Marcelino Champagnat, falecido aos 51 anos.

Todas as turmas participaram das competições esportivas.

Aprendizado para a vida

Para o fundador da rede Marista, o esporte, a cultura, a arte e a solidariedade fazem parte de uma prática pedagógica que possibilita maior integração e gestos solidários entre estudantes, educadores e famílias. Comprometidos em formar cidadãos de mentes atuais e corações atemporais, a Semana Champagnat leva aos estudantes atividades voltadas aos valores da instituição como o amor ao trabalho, sustentabilidade, solidariedade, simplicidade, interculturalidade e espírito de família.

Foi com base neles que as turmas criaram os nomes, gritos para torcida e bandeiras das equipes que competiram nos jogos marcados para o evento. Além das disputas no ginásio, concursos de poesia, registros fotográficos, provas em inglês e apresentações de dança movimentaram a rotina dos estudantes.

Foto: Marco Charneski.

