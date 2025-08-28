Mascote do Turismo: inicia votação para escolha dos 3 nomes finalistas

Começa nesta quinta-feira, 28 de agosto, a segunda fase do concurso: Dê um nome para o Mascote do Turismo de Araucária, que é realizado em parceria com o Jornal O Popular. Além de ajudar na escolha de um nome bem sugestivo para o esquilinho serelepe, o vencedor irá ganhar R$1.500,00 em dinheiro.

Os outros semifinalistas serão contemplados com um brinde especial do Turismo Rural de Araucária. Além disso, será feito um sorteio de R$500,00 entre todos aqueles que votaram em um dos nomes. Basta apenas comprovar que é morador(a) de Araucária, e seguir as páginas @turismo.araucaria e @opopularpr.

Na primeira fase, uma comissão formada por 5 membros da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) selecionou 20 nomes semifinalistas. E agora, em colaboração com a página do Jornal O Popular (@opopularpr), a página oficial do Turismo de Araucária (@turismo.araucaria) fará uma publicação com 20 comentários, cada um representando um dos nomes selecionados.

A votação popular acontece de 28 a 31 de agosto e qualquer pessoa poderá curtir o comentário do nome que mais gostar. Os 3 nomes mais votados nesse período avançam para a grande final! Mas atenção!! Só serão considerados votos válidos os likes (curtidas) nos nomes, respostas não serão contadas como votos. Conheça a seguir os 20 nomes que foram selecionados.

NOMES SELECIONADOS

