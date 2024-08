Mata Atlântica EcoFestival passará por Araucária no sábado (03)

A cidade de Araucária é um dos locais inclusos no Mata Atlântica EcoFestival 2024, que irá acontecer do dia 1º ao 15 de agosto. O evento passará por várias cidades do Paraná, e aqui no município será neste sábado, 03 de agosto.

O festival engloba atividades esportivas, cinema e arte, sendo o considerado o maior do sul do Brasil. Foi inspirados em eventos internacionais e une festival de cinema, competições esportivas, empreendedorismo outdoor e mostras artísticas e literárias. Em Araucária, será realizada a 2ª Regata Festiva Espaço Vela e Vôo, na Represa do Passaúna. O início será às 9h com a preparação dos barcos; ao 12h será realizada uma reunião com os velejadores; a largada será disparada às 13h; e às 17h ocorrerá a premiação, seguida da confraternização.

As inscrições podem ser realizadas através do link disponibilizado na descrição do Instagram @mataatlanticaecofestival. Mais informações sobre o evento e outras atrações, acessar o site mataatlanticaecofestival.com.br.

Foto: Geraldo Bubniak/AEN.