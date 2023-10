Matergi Materiais de Construção promove jantar em homenagem ao Dia do Pintor

Para comemorar o Dia do Pintor (18/10), a Matergi Materiais de Construção promoveu um jantar especial no dia 19/10, na A Fábrica Festas, que reuniu mais de 130 profissionais. A diretora administrativa da empresa, Elenise Gipiela Donoso, recepcionou os convidados com entusiasmo e expressou gratidão pela dedicação e confiança destes profissionais.

Promovido em parceria com as Tintas Suvinil, o evento celebrou o profissionalismo e a dedicação daqueles que trazem cor e vida para todos os ambientes. “Ficamos muito felizes e honrados por conseguir reunir esses pintores para prestigiá-los e comemorar com eles esse dia tão especial. Há muitos anos a Matergi realiza este evento, como forma de demonstrar todo nosso reconhecimento a estes profissionais, valorizá-los e agradecer a importância deles no cenário da construção e decoração”, declarou Elenise.

Um dos momentos mais especiais do jantar foi a palestra ministrada por Renato Halick, representante da Suvinil, que falou aos presentes sobre o lançamento dos novos produtos da marca. Os pintores e convidados também se divertiram com a brincadeira do “passa ou repassa” e participaram do sorteio de vários brindes.

Os participantes do jantar se divertiram com a brincadeira do “passa ou repassa!”

