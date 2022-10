Matergi Materiais de Construção também aderiu à campanha Outubro Rosa

A Matergi Materiais de Construção também se coloriu de rosa para apoiar a luta contra o câncer de mama no Outubro Rosa. No próximo sábado (22/10), toda a equipe vai vestir a “camisa rosa” para abraçar essa causa e receber as mulheres durante o evento especial que a loja preparou para elas. Em parceria com a Platilit Ltda e a ONG EVA, a programação será realizada em frente ao estacionamento da empresa.



Das 10h até às 13h haverá sessões de estética facial com Jaqueline Galvan, massagens com Suellen Aquino, manicure com Brenda Guimarães e design de sombrancelha com Gabriela Miyata. No horário das 11h30 às 12h30 as mulheres também vão assistir a uma palestra com a presidente da ONG EVA, Adri Ribeiro, que abordará o tema “Câncer de mama”. Os serviços são gratuitos e todas as mulheres estão convidadas a participar.



Também haverá venda de biscoitos gourmet, pela Confeitaria Gritten, cuja renda será revertida para a ONG EVA.



Os biscoitos possuem duas opções de massa: baunilha ou chocolate, são cobertos pelo símbolo da luta contra o câncer de mama e custam apenas R$5,00.



“A vida é muito corrida, as pessoas entram no automático de trabalho, casa, estudos, e esquecem de olhar para saúde. No mês de outubro, por ser o mês da prevenção do câncer de mama, pensamos em fazer esse evento para conscientizar as mulheres araucarienses a olharem para si, para sua autoestima e para sua saúde. E esperamos que todas venham participar”, convida Elenise Gipiela Donoso, diretora administrativa da Matergi.