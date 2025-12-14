Matheus Henrique Fonseca, o Matheuzinho, recebeu nesta terça-feira (09/12), uma Moção de Aplauso na Câmara Municipal de Araucária, proposta pelo Vereador Olizandro Júnior, em reconhecimento à trajetória exemplar do atleta no Jiu-Jitsu, à sua dedicação, disciplina e as importantes conquistas que têm levado o nome de Araucária aos mais altos pódios do esporte nacional e internacional.

Matheus iniciou sua trajetória no Jiu-Jitsu aos 9 anos de idade, e hoje, aos 14 anos, segue em uma jornada intensa de treinamentos e competições. Em menos de dois meses, participou do Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, seguido pelo Campeonato Brasileiro da CBJJ, o maior do mundo. Teve participação marcante no Mundial de Kimono da CBJJE, no Rio de Janeiro, além de inúmeros campeonatos importantes ao longo de 2025, obtendo resultados expressivos — inclusive o 2º lugar no Campeonato Europeu.

Seu maior feito até então ocorreu no Mundial em Abu Dhabi, um dos mais importantes campeonatos infantis do planeta, reunindo atletas do mundo inteiro. Enfrentando adversários de alto nível e uma chave extremamente competitiva, Matheus entrou no tatame com garra, técnica e coração e sagrou-se campeão mundial de jiu-jitsu.

