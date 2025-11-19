Médico orienta homens a realizarem exames para detectar e prevenir o câncer de próstata

Novembro chegou e junto com ele um assunto que para muitos homens vira motivo de piadas, mesmo sendo um tema sério e que não deve ser ignorado. O Novembro Azul traz à tona a importância dos cuidados referentes ao câncer de próstata e outros problemas relacionados à saúde masculina.

De acordo com o médico urologista Fabio Maurizio Nery, cooperado Unimed da Clínica São Vicente, a importância da campanha Novembro Azul se deve ao fato de que muitos homens procuram atendimento médico apenas quando surge algum sintoma e o diagnóstico é feito de forma tardia, podendo agravar a condição do paciente, já que o quando feito de forma precoce, as chances de cura são altas.

Um dos motivos da demora por atendimento médico é o preconceito em relação ao exame de toque, que é feito para que o diagnóstico aconteça. A campanha de conscientização também serve para quebrar essa percepção e levar mais informações aos homens.

Doutor Fabio afirma que o Novembro Azul também possui o objetivo de conscientizar acerca de uma vida com hábitos saudáveis, além da realização de exames de check-ups e do cuidado com a saúde de forma geral.

Os fatores de risco são variados, podendo abranger o histórico familiar, alimentação rica em gorduras, sedentarismo, e até mesmo a idade, pois a partir de 50 anos o risco de desenvolver a doença aumenta. O médico também menciona que homens negros e os que possuem familiares de primeiro grau com histórico de câncer de próstata devem ficar em alerta. “Em caso de histórico familiar, os exames preventivos devem começar a ser feitos a partir dos 45 anos. No início da doença, o câncer pode ser silencioso e não apresentar sintomas. Quando aparecem, eles se manifestam com a dificuldade de urinar, jato urinário fraco, presença de sangue na urina ou dor nos ossos em casos avançados”, explica.

O médico enfatiza que o exame do toque é muito importante, assim como o exame de sangue PSA, para o diagnóstico preciso, sendo o método mais eficaz de detecção do câncer. O tratamento depende do estado de saúde do paciente e do estágio em que a doença se encontra, podendo incluir cirurgia, radioterapia, hormonioterapia ou apenas acompanhamento ativo. A cura é possível quando a condição é detectada precocemente, onde as possibilidades ultrapassam 90%.

SERVIÇO

O médico urologista Fabio Maurizio Nery atende a partir de 14 anos e atua com o CRM 29276, sendo cooperado Unimed na Clínica São Vicente, que está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no centro de Araucária. O telefone/WhatsApp para contato é o (41) 3552-4000.

