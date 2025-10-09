Nesta sexta-feira, 10 de outubro, os Vicentinos irão promover o Mega Saldão de Bazar das 9h às 17h. É normal o saldão acontecer no sábado, porém, por conta da grande procura pelos produtos, o evento foi antecipado.

Os produtos variam entre roupas, sapatos e acessórios por apenas R$3,00 a peça. A organização pede que os visitantes levem as próprias sacolas. O pagamento dos produtos pode ser feito por meio de cartão, dinheiro e pix.

O bazar acontecerá no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, localizado na Rua Profº Júlio Szymanski, n°46, na região central da cidade.