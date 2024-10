Meio Ambiente divulga datas para pintura e obras nos túmulos

O prazo para pintura dos túmulos dos cemitérios Jardim Independência e Central de Araucária, antes do feriado de Finados, será no dia 25 de outubro. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) lembra que para quem pretende realizar alguma obra, é necessário solicitar autorização prévia na Administração dos Cemitérios, porém agora, devido ao prazo, é possível solicitar autorização apenas para reparos menores como pintura ou reposição de alguma cerâmica dos túmulos.

Já para limpeza e lavagem dos jazigos, o prazo é até dia 31 de outubro (neste caso não é necessário solicitar autorização prévia). Os prazos servem para deixar o local organizado na véspera do Dia de Finados, facilitando o acesso aos familiares na data.

O município aproveita para lembrar que é importante manter em dia o pagamento da taxa de concessão dos jazigos, cobrada uma vez por ano no valor de R$ 110,86. O boleto pode ser retirado presencialmente na Administração dos Cemitérios no horário de funcionamento do serviço ou também pelo WhatsApp 41 3614-1600 – opção 15 do Menu “Cemitérios”. A falta de pagamento pode acarretar notificação e até mesmo a perda da cessão de uso do espaço.

O telefone da Administração dos Cemitérios é (41) 3614-7488 e o horário de funcionamento é das 9h às 12h e das 13h às 16h. O endereço é Rua Major Sezino Pereira de Souza, 289, Centro.

Sobre o finados

No dia 02 de novembro, na maior parte dos países ocidentais, ocorre um dos mais importantes rituais religiosos da tradição cristã católica: o Dia de Finados. Essa data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos que já se foram, e para os católicos, rezar pelas almas.

De acordo com a doutrina da Igreja Católica, a alma da maioria dos mortos está no purgatório passando por um processo de purificação. Por essa razão, a alma necessita de orações dos vivos para que intercedam a Deus pelo sofrimento que as aflige. Nesse contexto, o Dia de Finados era conhecido na Idade Média como “Dia de todas as Almas”, dia esse que sucedia o “Dia de todos os Santos”, comemorado em 1º de novembro.

Edição n.º 1437. Foto: Carlos Poly.