Um menor de 16 anos foi apreendido pela Guarda Municipal vendendo drogas no final da tarde de domingo (14), na Rua Sônia Budziak, no bairro Capela Velha. Ele foi abordado após a equipe visualizá-lo entregando um invólucro retirado de uma pochete a outro homem. Quando percebeu a presença policial, o menor saiu correndo.

A equipe foi ao seu encalço e conseguiu abordá-lo. Na busca pessoal, os policiais localizaram 09 pinos de cocaína, 01 invólucro de maconha e um cigarro artesanal da mesma substância. O menor também tinha R$ 220,00 em notas trocadas, segundo ele, proveniente da venda de entorpecentes.

Após apreendido, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, com o acompanhamento do Conselho Tutelar, para os procedimentos cabíveis.