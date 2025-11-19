Um levantamento realizado pela LCA Consultoria Econômica e pela Cruz Consulting projeta que o mercado formal de apostas de quota fixa deve movimentar R$ 36 bilhões no Brasil em 2026. O estudo, encomendado pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) e pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), apresenta o impacto econômico do setor após o início da regulamentação.

Com base em informações públicas e dados fornecidos por empresas licenciadas, o relatório mostra que o segmento já acumula R$ 7,5 bilhões em capital próprio investido, podendo gerar até R$ 28 bilhões em demanda adicional em outros setores produtivos. A Receita Federal estima ainda uma arrecadação de cerca de R$ 9 bilhões em impostos no próximo ano, considerando tributos como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS e a contribuição de 12% sobre o faturamento bruto (GGR).

O crescimento desse mercado também encontra força nos jogos de cassino online, especialmente nos slots. De acordo com dados de um dos maiores cassinos online no Brasil, jogos como Fortune Tiger, KTO Big Bass Splash e Fortune Rabbit lideraram os índices de popularidade em setembro de 2025. Outros títulos, como Gates of Olympus, Touro Sortudo e Aviator, figuram entre os mais acessados, evidenciando a preferência dos usuários por opções de entretenimento variadas dentro das casas regulamentadas.

O estudo também detalha a distribuição da arrecadação prevista. Em 2025, o setor deverá destinar aproximadamente R$ 1,6 bilhão para o esporte, R$ 1,2 bilhão para o turismo e R$ 590 milhões para a segurança pública. Há ainda repasses voltados à seguridade social, educação, saúde e organizações da sociedade civil, conforme estabelecido pela regulamentação. Até setembro deste ano, a arrecadação federal somava R$ 6,9 bilhões.

As plataformas de apostas, incluindo cassinos licenciados, vêm adotando medidas para incentivar o jogo responsável, buscando equilibrar a oferta de entretenimento com práticas seguras de participação. Um exemplo é a promoção “Gire e Ganhe 50 giros grátis”, disponível na KTO. A iniciativa oferece 50 giros gratuitos no jogo Touro Sortudo mediante uma aposta de R$ 5 em qualquer título do cassino, reforçando o compromisso das operadoras com incentivos de baixo risco e foco no lazer controlado.

Ainda de acordo com o levantamento da LCA, o mercado de apostas formais criou cerca de 10 mil empregos diretos e 5,5 mil indiretos no primeiro ano de operação regulamentada. A pesquisa também identificou 67 novas ocupações ligadas ao segmento, como analistas de risco e desenvolvedores de sistemas. O salário médio do setor é de aproximadamente R$ 7 mil, e mais de 60% dos profissionais recebem acima de quatro salários-mínimos.

Com o avanço das regulamentações e a introdução de políticas de responsabilidade social, o setor de apostas esportivas deve seguir consolidando sua presença no país. As entidades envolvidas afirmam que o foco das empresas e dos órgãos reguladores é garantir um ambiente de operação transparente e equilibrado, contribuindo para o fortalecimento da economia formal e para o financiamento de políticas públicas.