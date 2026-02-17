A direção nacional do Mercado Livre informou na manhã desta terça-feira, 17 de fevereiro, que desligou todos os funcionários que participaram direta ou indiretamente do desaparecimento de quatro cães comunitários que viviam em seu Centro de Distribuição, em Araucária.

A nota enviada à imprensa começa reafirmando o compromisso do grupo com a causa animal. “Nós, do Mercado Livre, não toleramos nenhum tipo de maus-tratos a animais em qualquer hipótese e consideramos o ocorrido em nosso centro de distribuição de Araucária (PR) inaceitável”.

Em seguida, a empresa cita que assim que tomou conhecimento do caso promoveu uma apuração interna rigorosa para identificar o que houve. “Como resultado imediato dessa investigação, a direção do Mercado Livre tomou a decisão de desligar os funcionários cuja participação direta ou indireta no episódio foi identificada”, acrescentam.

Embora a empresa não tenha divulgado o nome das pessoas desligadas, sabe-se que entre elas estão Eduardo Kakitani Carboni, gerente de execução de operações; Stefania Ribeiro Dias, Gerente de Logística; e Paulo Bezerra de Araújo Junior, coordenador do Loss Prevention.

Também conforme a nota do Mercado Livre, a empresa está organizando toda as informações disponíveis, incluindo imagens do circuito interno de TV, as quais serão disponibilizadas às autoridades competentes para que sejam tomadas as providências cabíveis. “Reforçamos nosso repúdio a qualquer forma de violência ou maus-tratos a animais e seguiremos colaborando integralmente com as autoridades para o total esclarecimento do caso”.

A empresa afirma ainda que está empenhada em identificar o paradeiro dos cães citados com o apoio de empresas especializadas em busca de animais para conduzir as buscas e diligências necessárias. “Toda a equipe do Mercado Livre está profundamente entristecida e muito sensibilizada com o ocorrido. Nesse momento delicado, somos solidários aos sentimentos de nossos colaboradores, da comunidade de Araucária e de toda a sociedade. Reafirmamos nosso compromisso de revisar processos, políticas e treinamentos internos, com apoio especializado de instituições parceiras para garantir que situações como essa não voltem a acontecer”, acrescentam.

21 dias sem notícias de Rajada, Cara Preta, Lobão e Xuxa

Nesta terça-feira de Carnaval completa-se 21 dias desde que uma cruel operação capitaneada por funcionários de alto escalão do Centro de Distribuição do Mercado Livre em Araucária consumiu com quatro cães comunitários que viviam no entorno da empresa.

Desde então foram várias as informações desencontradas repassadas pelos funcionários sobre o desaparecimento dos cães. Chegaram a dizer que eles foram entregues a uma ONG em Fazenda Rio Grande. A ONG, no entanto, fez um desmentido público e explicou que os dogs deixados lá não eram os que foram retirados do Centro de Distribuição em Araucária.

Momentos após esse relato, um vereador de Campo Largo informou que os cães deixados em Fazenda Rio Grande eram comunitários que viviam em sua rua, os quais teriam sido retirados do local por uma funcionária do Mercado Livre.

Na segunda-feira de Carnaval, 16 de fevereiro, protetoras independentes de Araucária e moradores com apreço à causa animal fizeram um protesto em frente ao Mercado Livre pedindo por Justiça.

