O hábito de comprar sem sair de casa deixou de ser tendência para virar rotina de muitas pessoas. Impulsionadas pela praticidade, pela comparação rápida de preços e pelas promoções frequentes, as compras online passaram a fazer parte do dia a dia de milhares de moradores do município.

Uma estimativa de usuários de marketplaces em 2025 mostra o peso dessas plataformas no cotidiano local. O Mercado Livre aparece na liderança, com cerca de 68,4 mil usuários, consolidando-se como o principal canal de compras online entre os araucarienses. Em seguida vem a Shopee, com 47,2 mil usuários, número que revela o forte apelo da plataforma, especialmente por preços competitivos e grande variedade de produtos. Já a Temu surge logo atrás, com 23,6 mil usuários, mostrando crescimento relevante e disputa direta por espaço nesse mercado digital.

Amazon e AliExpress também marcam presença significativa entre os consumidores da cidade. A Amazon soma aproximadamente 22,3 mil usuários em Araucária, mantendo uma base expressiva de clientes, enquanto o AliExpress aparece com 16,9 mil usuários.

Os números, que fazem parte de um levantamento feito pela Frame Tecnologia e Soluções Comerciais Ltda, reforçam que o comércio eletrônico não é mais algo distante ou restrito às grandes capitais: ele já faz parte da realidade local, com diferentes plataformas dividindo a atenção e o bolso dos consumidores do município.

Edição n.º 1500. Maria Antônia.