Não há previsão de chuva para esse final de semana, de acordo com as informações divulgadas pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A temperatura ficará estável, não ultrapassando de 22°C.

Nesta sexta-feira, 29 de agosto, a temperatura mínima é de 11°C e a máxima de 21°C. A umidade está por volta de 49% e 98%, com as rajadas de vento atingindo 31 km/h.

No sábado, 30 de agosto, o céu ficará com poucas nuvens. A umidade estará entre 56% e 98%, com a ventania aumentando para 38 km/h.

No domingo, 31 de agosto, não haverá tanta mudança na previsão do tempo. A temperatura mínima será de 13°C e a máxima de 22°C, com as rajadas de vento aumentando novamente, desta vez indo para 42 km/h. A umidade irá oscilar entre 51% e 98%.