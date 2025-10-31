Chuva vai cair durante o final de semana inteiro, de acordo com informações divulgadas pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Nesta sexta-feira, 31 de outubro, o céu está parcialmente nublado e pancadas de chuva com probabilidade de ocorrência de 98%, e precipitação acumulada atingindo 4.1 mm. A temperatura mínima é de 13°C e a máxima de 21°C, com a umidade oscilando entre 66% e 98% e rajadas de vento de 28 km/h.

No sábado, 1 de novembro, a temperatura mínima será de 15°C e a máxima aumentará para 24°C. A ventania pode chegar a 21 km/h, com umidade entre 63% e 99%. A probabilidade de ocorrência será de 90%, com a precipitação de 2.5 mm.

A chuva aumentará no domingo, 2 de novembro, chegando a precipitação acumulada de 25.2 mm, com probabilidade de ocorrência de 98%. A temperatura mínima será de 16°C e a máxima voltará a 21°C, com ventania de 29 km/h. A umidade irá oscilar entre 77% e 99%.