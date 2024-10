Mês de outubro será finalizado com céu nublado e temperatura mínima chegando a 14°C

De acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), os últimos dias do mês de outubro serão marcados com temperaturas amenas e céu nublado.

Nesta segunda-feira, 28 de outubro, a temperatura mínima é de 14°C e a máxima de 23°C. A umidade está por volta de 58% e 99%, com as rajadas de vento chegando a 27 km/h. O céu está com algumas nuvens, e a temperatura ficará máxima por volta de 14h e 16h. Na terça-feira, 29 de outubro, a temperatura mínima permanecerá sendo de 14°C e a máxima será de 25°C, com a ventania indo para 31 km/h. O céu ficará nublado, e a umidade ficará entre 54% e 98%. O céu permanece nublado na quarta-feira, 30 de outubro, com a umidade sendo por volta de 60% e 96%. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima volta para 23°C, com os ventos aumentando drasticamente para 39 km/h. Na quinta-feira, 31 de outubro, a temperatura mínima voltará para 14°C, e a máxima será de 22°C. A umidade estará entre 62% e 95%, com as rajadas permanecendo em 39 km/h.