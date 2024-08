Mesmo com a vitória sobre o Coritiba, Patriotas se despede de Paranaense Sub-20

O Patriotas FC não avançou para as semifinais e se despediu do Campeonato Paranaense Sub-20, mesmo após ter feito uma ótima campanha. O time havia perdido o jogo de ida para o Coritiba por 2X0 e tinha que vencer o jogo de volta por pelo menos 3 gols de diferença, o que não ocorreu. Na partida realizada no sábado (27/07), no Estádio Atílio Gionédis, o Quadricolor, saiu vitorioso, porém não conseguiu o placar que desejava, ficando no 2×1.

Nivaldo Gabriel abriu o placar para o Patriotas aos 32 minutos do primeiro tempo e aos 10 minutos do segundo tempo Digo Henrique marcou o segundo gol do time. Se o placar tivesse terminado assim, o jogo seria levado aos pênaltis, no entanto, o Coritiba marcou o único gol, aquele que sacramentou e eliminação do Patriotas aos 37 minutos do segundo tempo.

“Encerramos nossa participação no Sub-20 com uma vitória sobre o Coritiba, e saímos de cabeça erguida. Tivemos uma excelente trajetória e não podemos deixar de agradecer nossa fiel torcida, que nos acompanhou desde o início da competição. Ano que vem voltaremos com tudo!”, declarou a diretoria.

Foto: Gerson Ferreira.

Edição n.º 1426.