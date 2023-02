Mesmo com ônibus desativado, rota de turismo rural segue movimentada

O ônibus do turismo rural Caminhos do Guajuvira, que durante muitos anos foi mantido pela Prefeitura de Araucária e posteriormente pela Associação de Turismo Caminhos de Guajuvira, parou de circular durante a pandemia. Recentemente, leitores do Jornal O Popular enviaram várias mensagens, questionando se a linha seria retomada. Sobre o questionamento, a Prefeitura de Araucária explicou que atuou no apoio com transporte nos primeiros anos da rota, como forma de estimular o turismo na região. Com o passar dos anos, a responsabilidade foi repassada à Associação, que levou em frente o transporte até a chegada da pandemia. A Prefeitura explicou ainda que a possibilidade de retomada desse ônibus teria que ser verificada junto à entidade responsável.

A reportagem do Jornal Popular entrou em contato com a presidente da associação, Vanessa Delgobbo, para apurar a quantas anda esta situação. “Com a pandemia, tivemos que desativar o ônibus, até então a linha não foi retomada e é pouco provável que seja. No entanto, as pessoas já se acostumaram a percorrer o roteiro turístico com transporte particular e o movimento tem sido excelente”, disse Vanessa.

Ela aproveitou para fazer um convite às pessoas que ainda não conhecem a rota. “Temos inúmeros atrativos e o movimento de visitantes tem sido cada vez melhor. Vale a pena conhecer, pois temos pesque-pague, restaurante, artesanato, comidas típicas, estufa, entre outros”, diz.

Conheça os atrativos turísticos da rota

• Restaurante Roda D’água — Guajuvira de Cima

Facebook Restaurante Roda D’ Água e Instagram @restaurante_roda_agua

• Pague e Pesque do Vale – Guajuvira de Cima

Facebook pesqueirodovale

• Rancho Scherreier – Boa Vista

Facebook Rancho Scherreier e Instagram @rancho_scherreier

• Vó Sophia Artesanatos – Boa Vista

Facebook Vó Sophia Artesanatos e Instagram @artesanatovosophia

• Chácara das Flores – Camundá

Facebook Loja de flores família Waenga e Instagram @floresfamiliawaenga

• Estufas de Tomate Santa Bárbara – Camundá

Facebook Estufa de Tomates Santa Bárbara – Família Trzaskos e Instagram @estufas_trzaskos

• Casa da Pinha – Camundá

Instagram @casadapinha

• Chácara São Miguel – Rio Abaixo

Facebook chacarasaomiguelm e Instagram @chacarasaomiguelm

• Comercial Iguaçu – Guajuvira

Facebook Comercial Iguaçu – Guajuvira de Baixo

• Dom Polski Wagnérow – Guajuvira

Facebook Dom Polski Wagnérow e Instagram @casa_wagnérow

• Chácara Baedeski – Colônia Ipiranga

Facebook Chácara Baedeski e Instagram @chacarabaedeski

• Chácara do Tavinho – Colônia Ipiranga

Facebook Chácara do Tavinho – Café colonial sob agendamento

• Alma Verde Artes e Fotografia – Guajuvira

Facebook Alma Verde artes e fotografia e Instagram @alma_verde_fotografia

• Chácara São Pedro – Campestre

Facebook Chácara São Pedro Turismo Rural e Instagram @chacarasaopedroturismorural

• Frutas Brongel – Campestre

Instagram @frutas_brongel