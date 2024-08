Metade dos candidatos a prefeito declarou bens acima de R$ 1 milhão

Dos dez candidatos a prefeito de Araucária nestas eleições, cinco declararam à Justiça Eleitoral bens acima de R$ 1 milhão. Destes, o que possui maior patrimônio é Claudio Bedcnarczuk (UNIÃO) e o que possui menor é Fábio Alceu (PSB).

A declaração de bens é uma obrigatoriedade que todos os candidatos a cargos eletivos precisam fazer quando do registro de candidatura, sendo também uma forma de o eleitor poder verificar se os bens declarados condizem com o padrão de vida de quem almeja um cargo público.

De certa forma, o patrimônio declarado pelos candidatos nestas eleições é razoavelmente módico, não havendo nenhum deles que tenha declaradamente bens que saltem aos olhos. O patrimônio de Claudio, por exemplo, embora seja próximo a R$ 1,9 milhão, é composto quase que totalmente pelo valor do imóvel onde reside, em Curitiba. Ele comprou a casa em 1994 e hoje ela vale R$ 1,5 milhão.

Outros três candidatos declararam bens na casa de R$ 1,3 milhão. São eles: Irineu Cantador (DC), Gustavo Botogoski (PL) e Juliano Borghetti (PP). No caso de Irineu, este patrimônio é composto por 17 imóveis, além de alguns carros. Já Gustavo tem como maior patrimônio um lote no valor de R$ 400 mil, além de outros cinco imóveis com valores inferiores. Por sua vez, Juliano declarou possuir cinco apartamentos, sendo o de maior valor um que custaria R$ 307.125,00. Albanor Zezé (Podemos) afirmou possuir bens na monta de R$ 1,1 milhão, sendo o de maior valor a casa onde ele mora, no Centro, estimada em R$ 500 mil.

Os outros cinco candidatos com patrimônio inferior a um milhão de reais são Rafael Dantas (PRD), Samuel Almeida da Silva (PT), Marjorie Ferreira (MDB), Genildo Carvalho (Cidadania) e Fábio Alceu (PSB).

No caso de Rafael Dantas o patrimônio mais vultuoso é um lote de R$ 548 mil, Samuel possui investimentos no mercado financeiro na monta de R$ 140 mil, Marjorie um apartamento avaliado em R$ 295 mil, Genildo a integralidade de uma empresa avaliada em R$ 250 mil e Fábio Alceu um crédito de R$ 131 mil que pegou emprestado.

Na tabela abaixo você confere o patrimônio total de cada um dos candidatos: