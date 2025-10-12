Milton e Zenir estão juntos há 50 anos e seguem unidos e apaixonados

Quantos anos pode durar um amor? A pergunta é complexa para os casais que compartilham décadas de vida, superam adversidades e permanecem juntos. Num contexto social em que a longevidade dos relacionamentos se torna cada vez mais rara, Milton Dobyenski, 78 anos, e Zenir Neves Dobyenski, 71, provam o contrário: estão juntos há 50 anos e seguem firmes e apaixonados.

Eles construíram uma família da qual se orgulham e amam com tudo que têm. Geraram dois filhos homens, o Eder, ainda solteiro, e o Adriano, casado com Josinea, que deram ao casal dois netos, Luiz e Juliana. Eles têm muito amor e carinho por Cleber que o querem bem como se fosse um filho. “Nossos pais completaram 50 anos de casados no dia 27 de setembro e hoje nos dão exemplo de amor, companheirismo e muita história pra contar”, dizem os filhos.

Para comemorar as Bodas de Ouro, a família se mobilizou e organizou uma linda festa na casa do casal, que também contou com a presença de amigos. “Cada um ajudou da maneira que deu para que a festa acontecesse e o dia se tornou especial. Nos reunimos debaixo de uma árvore e ali passamos horas agradáveis, nos confraternizando com eles”, contou um familiar.

O mecânico e eletricista aposentado Milton e a dona de casa Zenir moram no bairro Tindiquera há mais de 25 anos e são muito queridos pelos vizinhos. Eles se conheceram em uma festa de aniversário e um ano se passou entre o namoro e o casamento. No dia 27 de setembro de 1975, na cidade catarinense de Curitibanos, os dois subiram ao altar e disseram SIM. Um sim que já dura 50 anos, onde o conhecimento, o entendimento e a convivência foram fundamentais para um casamento tão duradouro.

“No dia do casamento eles contam que tiveram que viajar de ônibus por 5 horas para chegar à Igreja, dizem que foi bastante cansativo, mas relembram sorrindo. “Eles falam pra gente que a missão mais difícil foi a construção da família, e que hoje a base sólida que conquistaram é a lição que querem deixar para os filhos. E quando perguntamos a eles um momento especial do casamento, logo vem a paixão pela pescaria. Os dois gostam muito de pescar, seja em rios ou em alto mar, é o hobby preferido deles até hoje”, descreve a familiar.

Milton e Zenir estão juntos há 50 anos e seguem unidos e apaixonados
Milton e Zenir juntos com os filhos biológicos Eder e Adriano
Esta reportagem é uma homenagem para o casal, à pedido do ‘filho preto do coração’ Cleber e de sua esposa Eliane. “Nós os amamos muito, assim como toda a família, e eles são um exemplo de vida a dois para todos”, declara Eliane.

Edição n.º 1486.