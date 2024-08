Missões humanitárias: estudantes aprendem com diferentes culturas e tradições

Já imaginou como é participar de um projeto que leva ajuda e esperança para comunidades carentes? Esse é o propósito das missões humanitárias do Colégio Adventista Araucária, que todos os anos envia estudantes voluntários para prestar ajuda em diversos estados brasileiros e até fora do país. Este ano a missão aconteceu na Argentina entre os dias 24 de junho e 07 de julho, e no Paraguai entre os dias 14 a 23 de julho.

Para cada missão foi enviada uma equipe diferente, na Argentina o foco foram os alunos do ensino médio e na missão do Paraguai os alunos do fundamental 6º ano ao ensino médio. Ao todo participaram 19 alunos e 4 pessoas no apoio.

“A seleção desses alunos é feita através da disposição dos mesmos em servir a comunidade e todos vão de maneira voluntária. No início do ano a pastoral escolar do CAAR faz um trabalho com os alunos sobre a importância do trabalho voluntário em prol daqueles que precisam, e os estudantes se colocam à disposição para saírem da zona de conforto e ir aonde Deus mandar”, declara a direção.

Na Argentina o grupo realizou trabalhos manuais, pinturas, revitalizações de prédios e duas construções de casas para atender uma comunidade indígena. Já no Paraguai foram realizados trabalhos manuais, limpeza de uma horta, construção de uma praça para estudantes e atividades sociais em uma comunidade indígena.

“Todos os anos a Educação Adventista promove essa experiência de voluntariado para os nossos estudantes que tem no coração o sonho de serem missionários. A escolha dos lugares é feita um ano antes de cada missão, com o grupo de pastores escolares da nossa mantenedora. O objetivo principal das missões é promover às crianças e jovens uma experiência de voluntariado, amor ao próximo e imersão cultural em outro país”, complementa a direção.

