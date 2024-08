Morador de Curitiba, Dr. Claudio quer ser prefeito de Araucária

O nome de Claudio Bednarczuk como candidato a prefeito pelo União Brasil mal tinha sido confirmado pela convenção do partido, realizada no último sábado, 27 de julho, e as primeiras indagações sobre a possibilidade de sua candidatura já começavam a circular.

A dúvida acerca da possibilidade de Claudio ser candidato a prefeito de Araucária acontece justamente porque ele não mora na cidade. Exatamente, o médico jamais residiu no Município. Apenas trabalha aqui.

Claudio mora em Curitiba, na rua Evaristo da Veiga, no bairro Boqueirão. Seu vínculo com Araucária é apenas empregatício. Ele é funcionário concursado da Prefeitura. Vem para cá, bate-ponto, trabalha, bate-ponto e vai pra Curitiba, onde está sua vida social.

No entanto, embora resida em Curitiba, ele pode sim ser candidato a prefeito em Araucária. Isto porque a legislação autoriza que servidores públicos estabeleçam como domicílio eleitoral a cidade onde são concursados.

Esse direito, inclusive, já foi exercido por Claudio em outras duas eleições. Em 2016 e em 2020. Em ambas foi candidato a vereador, mas não conseguiu se eleger. A casa em que reside, inclusive, constou em sua declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral nas duas oportunidades. Na declaração de 2016 ele informou que o imóvel valia R$ 405 mil e, em 2020, R$ 1,6 milhão.

Além de trabalhar na Prefeitura, outro vínculo de Claudio com Araucária é a filha Andreia Rodrigues. Ela mora na cidade e é servidora comissionada na atual administração. Está lotada na Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) como assessora de secretário e tem salário de R$ 10.212,01.

Companheiro de chapa

Claudio é candidato a prefeito ao lado do vereador Ben Hur Custódio de Oliveira, também filiado ao União Brasil. O médico não era cotado para ser o cabeça de chapa. A vaga de candidata a prefeita era sabidamente da atual vice-prefeita, Hilda Lukalski (PSD). Ela, porém, condicionou sua candidatura a não ter Ben Hur como vice, vez que este é condenado a mais de oito anos pelo crime de “rachadinha”, situação que contraria os princípios morais e éticos de vida de Hilda. Além disso, a situação jurídica de Ben Hur pode, em tese, cassar a chapa completa num curto espaço de tempo. Como Claudio não viu problema na vida pregressa do vereador, ele foi sacado da cartola para ser o titular da chapa.

Edição n.º 1426.