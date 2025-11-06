Câmeras de segurança flagraram o momento em que um morador em situação de rua é brutalmente espancado pelos próprios colegas no início da madrugada desta quinta-feira, 6 de novembro. O caso aconteceu na rua Carlos Cavalcante, tradicional via do comércio araucariense.

As imagens mostram um homem sendo agredido por outros três com chutes e pontapés. De repente ele cai e segue sendo golpeado. Uma mulher então aparece e também começa a agredi-lo, inclusive fazendo uso de um bloco de concreto. As agressões persistem mesmo após a vítima já ter desmaiado. A vítima foi identificada como sendo José Rodrigues Fernandes da Silva.

Segundo informações obtidas pelo O Popular, o homem foi socorrido e encaminhado ao hospital com ferimentos classificados como de código 3, que é quando existe o risco de morte. Até o fechamento desta matéria o estado de saúde José Rodrigues não havia sido atualizado.

Também conforme apurado pelo O Popular, desde que o caso veio à tona, equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal promoveram algumas diligências na tentativa de conduzir os autores da tentativa de homicídio à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Até o início desta noite, três dos quatros envolvidos no crime haviam sido presos. Flávia Rodrigues Machado, Maikon Fernando Lopes e Weslly Rui de Oliveira foram detidos em abordagens da GM e PM, sendo presos em flagrante pela tentativa de homicídio. O quarto suspeito é Ezequiel Rodrigues Pedro, que permanece em lugar desconhecido.