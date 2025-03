Morador de rua que teve o corpo incendiado morre no hospital nesta segunda-feira (17)

O morador de rua Wilson José Ramos, 48 anos, que teve o corpo queimado por outro homem que vive em situações semelhantes, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta segunda-feira, 17 de março. Ele estava internado no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba, unidade que é referência no atendimento a queimados, desde a madrugada do último domingo (16), quando deu entrada em estado gravíssimo, com queimaduras em quase todo o corpo.

O autor do crime, que agora irá responder por homicídio, foi identificado como Gabriel Briques de Oliveira, 25 anos, detido pela Guarda Municipal ainda no domingo, horas após o fato. Ele permanece detido, à disposição da Justiça.

Relembre o crime

O caso aconteceu na Rua Rosália Kaminski, no bairro Porto Laranjeiras, em frente à Casa de Passagem Municipal, destinada ao acolhimento de pessoas em situação de rua, como é o caso da vítima e do autor do crime, antigos frequentadores do local. O momento em que Gabriel ateia fogo em Wilson foi registrado por câmeras de segurança. Conforme as imagens, primeiro os dois moradores de rua parecem conversar. Fora de si, provavelmente pelo uso de drogas, Wilson cambaleia, cai, tenta levantar, mas se desequilibra e cai de novo. Depois ele se levanta e vai em direção a uma parede, onde parece se sentar. Gabriel se aproxima dele, acende, possivelmente um isqueiro e ateia fogo no corpo de Wilson.

Após tacar fogo na vítima, o autor sai andando tranquilamente, enquanto o homem pegando fogo caminha de um lado para o outro, até conseguir tirar a roupa em chamas. Ele foi atendido por uma ambulância e levado ao Evangélico Mackenzie.