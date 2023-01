Moradora do bairro Arvoredo pede ajuda após perder tudo em enchente

Com as fortes chuvas que vem acontecendo na cidade, muitas pessoas perderam seus bens em enchentes. Luciana, que mora no bairro Arvoredo é uma delas, durante as chuvas que aconteceram na semana passada, a casa dela foi invadida pela água e isso acabou danificando boa parte dos seus pertences, eletrodomésticos, móveis e alimentos que estavam nos armários. Ela tem gêmeos em casa, com 5 anos de idade e um deles é autista.

A moradora pede a ajuda da população, seja com doação de móveis, eletrodomésticos ou doações via pix. Para ajudar a Luciana você pode doar através da chave pix aleatória: 1c5dc9ea-67ad-4902-9b51-fa28aefc01d1 ou entrar em contato com ela através do WhatsApp no telefone (41) 9 8765 – 4388.